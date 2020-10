Actualidade

O grupo norte-americano Calexico edita em dezembro o álbum "Seasonal Shift", que conta com vários músicos convidados, entre os quais a cantora portuguesa Gisela João, revelou a editora Anti Records.

Mais do que um disco de natal, "Seasonal Shift", a editar a 04 de dezembro, é apresentado pela banda como uma "celebração intercultural", com canções dentro do espírito de celebração e também de reflexão sobre a chegada do final do ano, de balanço sobre o que aconteceu de bom e de mau.

Entre os convidados deste álbum dos Calexico contam-se Gisela João, no tema "Tanta tristeza", e ainda o guitarrista tuaregue Bombino, a cantora guatemalteca Gaby Moreno, o mexicano Camilo Lara e o norte-americano Nick Urata, fundador dos DeVotchKa.