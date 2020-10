Covid-19

A CP irá reembolsar gratuitamente os utentes que pedirem devolução de dinheiro por bilhetes para viagens entre sexta-feira e dia 03 de novembro, tendo em conta as restrições de movimentações entre concelhos, adiantou fonte oficial da transportadora.

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, a CP garantiu que iria "manter a sua oferta regular no período de 30 de outubro a 03 de novembro, não estando prevista qualquer redução ou variação da oferta em consequência das restrições à circulação entre concelhos".

Ainda assim, "considerando o teor da Resolução do Conselho de Ministros, a CP vai aplicar uma alteração temporária da política comercial dos reembolsos, para este período específico, permitindo o reembolso gratuito dos títulos de transporte, desde que sejam apresentados até uma hora antes da partida do comboio da estação de origem da viagem do cliente", explicou a transportadora.