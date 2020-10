Actualidade

O futebolista Darwin Núñez revelou hoje que ainda não lhe "caiu a ficha" por estar efetivamente a jogar no Benfica e as coisas estarem "a correr bem" neste início de época ao serviço dos 'encarnados'.

O avançado que o clube da Luz recrutou ao Almería, da II Liga espanhola, contabiliza cinco assistências e quatro golos desde o início da época, mas prometeu continuar a "aprender todos os dias com o 'mister' [Jorge Jesus] nos treinos", revelando que o técnico lhe tem dado particular atenção.

"Quando cheguei, como dizia o 'mister', não tinha nem ideia do que era o jogo, mas com ele acho que as coisas estão a ir melhor. Agora é continuar [a trabalhar] todos os dias, sempre com humildade. Ainda me falta aprender algumas coisas, às vezes o 'mister' fala comigo de pequenos detalhes que faltam, mas acho que com o tempo vou ganhar continuidade do que ele pretende", revelou o internacional uruguaio.