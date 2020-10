Actualidade

As obras de restauro, limpeza, conservação e requalificação da fachada do Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, foram hoje iniciadas, como ponto de partida de uma intervenção de requalificação geral, a prolongar-se por dois anos, deste monumento nacional.

As obras na fachada, orçadas em 170 mil euros (com IVA), deverão terminar dentro de 110 dias, disse à agência Lusa a presidente do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística (OPArte), Conceição Amaral, entidade que tutela o Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC).

Estas obras são ações corretivas e preventivas, visando solucionar alguns problemas identificados e resultantes da exposição do edifício às condições ambientais, adiantou.