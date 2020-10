Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Governo sobre o motivo pelo qual foi "autorizada" a entrada em território nacional de resíduos importados após a entrada em vigor da suspensão de importação de lixo.

Numa pergunta endereçada ao ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, a deputada do BE Maria Manuel Rola quer saber o motivo pelo qual foi "autorizada a entrada em território nacional de resíduos", após o despacho de 14 de outubro de 2020 que determina a suspensão de importação lixo.

No documento, entregue hoje na Assembleia da República, a deputada questiona a atribuição de até dois milhões de euros do Fundo Ambiental para "apoiar a operação de remoção de 144 contentores com resíduos importados" que estão armazenados nos portos de Leixões e de Sines.