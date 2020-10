LE

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, anteviu hoje "dificuldades" no reduto dos ucranianos do Zorya, quinta-feira, da segunda jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, mas frisou o objetivo de vencer.

Depois do triunfo sobre o AEK Atenas na passada quinta-feira, na ronda inaugural (3-0), o Sporting de Braga lidera o grupo G com o Leicester, ambos com três pontos, enquanto o Zorya é último a par dos gregos.

"Na altura do sorteio, disse que esta era uma equipa que não dizia muito a Portugal, mas a competência é muito alta, o Zorya é uma boa equipa, forte. Estamos à espera de dificuldades, tem os seus pontos fortes e fracos, como todas as equipas do mundo, e vamos ter de estar muito concentrados durante os 90 minutos para conseguir vencer, que é o nosso objetivo", disse o técnico na antevisão da partida, na Ucrânia.