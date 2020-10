Açores/Eleições

O presidente do PS, Carlos César, considerou hoje que Vasco Cordeiro tem o "direito e dever" de "formar governo" nos Açores em consequência das eleições de domingo, mesmo havendo um bloco de direita com mais deputados eleitos.

"Vasco Cordeiro tem, como já disse, uma missão complexa à sua frente para formar governo e, mais ainda, o direito e o dever, determinado pelos resultados do sufrágio, de o fazer. Fê-lo, na própria noite eleitoral, na procura de uma solução de estabilidade e de segurança para os Açores. Mas essa é, também, uma responsabilidade de outros partidos que queiram, efetivamente, colocar os Açores e os açorianos primeiro", escreveu César, também antigo presidente do Governo dos Açores.

O socialista colocou esta tarde um texto no Facebook com diversas considerações sobre a situação política açoriana resultante do sufrágio de domingo, acompanhando as palavras com uma imagem em que surge acompanhado de Mota Amaral, histórico social-democrata e primeiro presidente do executivo regional, e Vasco Cordeiro, chefe do governo açoriano desde 2012.