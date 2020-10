OE2021

O primeiro-ministro congratulou-se hoje com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade e manifestou disponibilidade por parte do Governo para aceitar propostas "razoáveis e possíveis" na fase de discussão do diploma na especialidade.

António Costa falava na Assembleia da República, momentos depois de a proposta de Orçamento ter sido aprovada na generalidade com os votos favoráveis do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, com a oposição do PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

Numa breve declaração aos jornalistas, o primeiro-ministro observou que, a partir de agora, se entra na fase de especialidade do processo orçamental no parlamento.