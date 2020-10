Actualidade

O coletivo Auéééu Teatro apresenta hoje a peça "F", em simultâneo nos palcos dos teatros Nacional D. Maria II (TNDMII) e Municipal S. Luiz, em Lisboa.

Em "F", que se estreia na sala Mário Viegas, do S. Luiz, após uma cisão daquele coletivo teatral, uma parte dos Auéééu vai apresentar "a defesa da identidade de uma companhia de teatro que se vê duplicada num outro lugar, por um outro grupo que alega ser o proprietário da assinatura do coletivo e desta ideia", lê-se na programação do S. Luiz.

A ideia inicial prende-se com a montagem de "Leão Marinho", um texto escrito pelo dramaturgo irlandês Samuel Beckett, em 1951, que propõe a realização do mesmo espetáculo, ao mesmo tempo, em dois teatros diferentes, e que em Lisboa deu lugar a "F", numa coprodução com os teatros D. Maria II e S. Luiz.