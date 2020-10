Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alertou hoje para a situação financeira das corporações de bombeiros devido aos "elevados custos" que têm assumido desde o início da pandemia de covid-19, considerando que estão "à beira do colapso".

A situação financeira das associações humanitárias de bombeiros voluntários foi um dos assuntos hoje analisados no conselho executivo da LBP, tendo concluído que "estão à beira do colapso pelos encargos que têm assumido com a aquisição de equipamentos de proteção individual para proteção do pessoal no transporte de doentes de covid-19", refere a Liga, em comunicado.

"Os elevados custos que têm sido suportados pelas associações desde o início da pandemia, na ordem de muitos milhares de euros, e a consequente perda de faturação em transporte de doentes não urgentes, tem potencialmente criado as condições de perda financeira clara e objetiva", refere o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, citado no comunicado.