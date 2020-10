Covid-19

A autoridade regional de saúde registou hoje na Madeira nove novos casos de covid-19, sete dos quais importados, estando a estudar outras 19 situações suspeitas, totalizando a região 160 doentes ativos e um total de 423 confirmados.

"Hoje, há nove novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 423 casos confirmados de covid-19" neste arquipélago, lê-se no boletim epidemiológico diário divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASAÚDE).

No mesma informação, este instituto refere que, entre os novos casos, sete são importados, oriundos do Reino Unido, Alemanha, Polónia, Itália, Finlândia, Austrália e região Norte de Portugal, com um doente cada, existindo dois de transmissão local.