As competições europeias de hóquei em patins foram suspensas até 31 de dezembro de 2020, devido à "emergência pandémica", pela federação continental, que comunicou hoje esta decisão às federações e clubes participantes.

O comité de hóquei em patins da World Skate Europe "decidiu que é necessário suspender as competições da Liga Europeia e Liga Europeia feminina, com efeitos imediatos, até 31 de dezembro de 2020", devido "contínua degradação da emergência pandémica", de acordo com o comunicado, ao qual a Lusa teve acesso.

"Além disso, confirma-se, tal como indicado em comunicado anterior, que a Taça Europa fica suspensa até 31 de dezembro de 2020", prossegue o organismo que rege a modalidade no continente europeu, acrescentando que vai ser definido um novo modelo competitivo para cada troféu, a discutir com os clubes, por videoconferência.