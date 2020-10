Actualidade

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, anunciou hoje a intenção de dar entrada na quinta-feira com uma queixa-crime contra o seu homólogo do Sporting, Frederico Varandas, por declarações proferidas em 23 de outubro.

"Não costumo falar de processos judiciais e como entra amanhã [quinta-feira], já está terminada, uma queixa-crime nos tribunais contra o tal presidente [Frederico Varandas], não me vou pronunciar até que isso siga o seu curso normal", disse Pinto da Costa.

Em causa estão declarações de Frederico Varandas em 23 de outubro, antes da partida do Sporting para os Açores, em que o presidente leonino recorda o processo das escutas que envolveu Pinto da Costa e classifica o dirigente portista de "bandido".