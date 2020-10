Actualidade

A bolsa nova-iorquina fechou hoje com a queda mais forte desde junho, minada pelo provável impacto sobre a economia da segunda vaga das infeções com o novo coronavirus e das novas medidas de confinamento anunciadas na Europa.

Os seus três índices mais emblemáticos encerraram o dia com desvalorizações superiores a três por cento, à semelhança aliás do ocorrido nas bolsas do Velho Continente.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average terminou com um recuo de 3,43%, para os 26.519,95 pontos, a sua queda mais forte desde junho e o seu nível mais baixo desde o início de agosto.