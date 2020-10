Covid-19

A secretaria de Estado do Turismo esclareceu hoje que os turistas só podem deslocar-se entre concelhos para chegar aos locais de permanência comprovada, estando depois impedidos de circular para outros concelhos com outras finalidades.

"Os turistas só podem deslocar-se entre concelhos para chegar aos alojamentos, estando depois impedidos de circular [entre concelhos] para outros fins", esclareceu à Lusa a secretaria de Estado do Turismo.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) informou hoje, em comunicado, que as restrições de circulação entre concelhos, no período compreendido entre as 00:00 de 30 de outubro e as 06:00 de 03 de novembro, não se aplicam "às deslocações de cidadãos não residentes em território nacional continental para locais de permanência comprovada", que abrange empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local.