Luís Filipe Vieira foi reeleito para um sexto mandato na presidência do Benfica, nas eleições ocorridas na quarta-feira, as mais concorridas de sempre, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Virgílio Duque Vieira.

O candidato da lista A, Luís Filipe Vieira, venceu as eleições com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada pelo gestor João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e a lista D, do advogado Rui Gomes da Silva, que ficou nos 1,64% (12.341).

Luís Filipe Vieira, de 71 anos, que já é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, foi reeleito para o quadriénio 2020-2024, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos, em 2003.