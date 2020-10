Covid-19

O México registou 495 mortos e 5.595 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 90.309 e o de contágios para 906.863 desde o início da pandemia.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia.