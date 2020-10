Benfica/Eleições

Rui Gomes da Silva afirmou hoje que assume pessoalmente o resultado abaixo das suas expectativas nas eleições do Benfica, vencidas por Luís Filipe Vieira, afirmando que houve uma "bipolarização" das candidaturas ao ato eleitoral de quarta-feira.

"Constatar que houve uma bipolarização em termos eleitorais e assumo pessoalmente este resultado, não era o que esperávamos e não era aquele por que nos batemos. Fico muito feliz que tenha havido democracia e infeliz com resultados", disse o candidato derrotado, após serem conhecidos os números.

O candidato da lista A, Luís Filipe Vieira, venceu as eleições com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada pelo gestor João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e a lista D, do advogado Rui Gomes da Silva, que ficou nos 1,64% (12.341).