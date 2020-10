Benfica/Eleições

O candidato João Noronha Lopes, um dos vencidos nas eleições do Benfica, vencidas por Luís Filipe Vieira, disse hoje que não abdicará da sua "cidadania benfiquista" e que já felicitou o presidente eleito.

"Tive a oportunidade de ligar ao presidente Luís Filipe Vieira para o felicitar pela sua vitória nestas eleições, com a certeza de que, mesmo com o atual presidente, nada será como dantes. E com essa mudança, esse grau de exigência, será o Sport Lisboa e Benfica, o nosso querido clube, que ganhará", disse Noronha Lopes.

O gestor, de 54 anos, obteve 34,71% dos votos, atrás de Luís Filipe Vieira, reconduzido para um sexto mandato, com 62,59%, enquanto Rui Gomes da Silva teve 1,64%, naquele que foi o sufrágio com mais eleitores na história do clube (38.102 votantes).