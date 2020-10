Actualidade

O Governo timorense planeia construir até final de 2021 um total de 1.500 novas salas de aula, reforçando a formação dos docentes, no âmbito das prioridades definidas para o setor educativo, indicaram as autoridades.

A diretora nacional de Política, Planeamento e Inclusão do Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD), Odília Ung Martins, explicou aos jornalistas que o objetivo é construir 800 salas de aula ainda este ano e as restantes em 2021.

"As prioridades do Governo centram-se nas infraestruturas. Abordamos a questão da qualidade do ensino. Em primeiro lugar, as infraestruturas têm de ser adequadas para que se possa melhorar o processo de aprendizagem", disse, citada pela agência noticiosa timorense Tatoli.