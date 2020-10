Covid-19

A Índia registou 49.881 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os oito milhões de casos desde o início da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde indiano.

Com 8.040.203 infeções acumuladas, o país é o segundo do mundo com mais casos, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,8 milhões.

Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia contabilizou ainda 120.527 mortes, com 517 óbitos registados nas últimas 24 horas.