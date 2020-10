Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 40 estão desaparecidas, na sequência na passagem do tufão Molave pelo centro do Vietname, anunciaram hoje as autoridades locais.

As equipas de socorro desenterraram oito corpos na aldeia de Tra Van, no centro sul da província de Quang Nam, onde uma encosta desabou sobre várias casas, de acordo com a agência de notícias vietnamita.

Em Tra Leng village, outro aluimento de terras soterrou várias casas ocupadas por cerca de 45 pessoas, das quais quatro se encontram a salvo. Os socorristas recuperaram já três corpos, mas os acessos difíceis e a chuva estão a prejudicar as operações.