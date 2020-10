Actualidade

Dezenas de jovens desenvolvem as capacidades artísticas no novo estúdio de som e imagem instalado no bairro social da Bela Vista, no âmbito do programa "Nosso Bairro, Nossa Cidade", da Câmara Municipal de Setúbal.

O novo estúdio, que inclui uma sala multiúso e que já está a funcionar há cerca de um mês sob a orientação do rapper português Nuno Santos (Chullage), foi uma das propostas apresentadas no âmbito daquele programa, que promove o envolvimento dos moradores nas decisões sobre a comunidade local.