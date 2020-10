Covid-19

As Ilhas Marshall, um dos últimos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registaram os dois primeiros casos desde o início da pandemia, anunciou na quarta-feira o Governo do arquipélago do Pacífico.

Em causa estão dois funcionários da base norte-americana no atol de Kwajalein, que viajavam a bordo de um avião militar proveniente do Havaí.

Os dois funcionários, um homem de 46 anos e uma mulher de 35, que já tinha sido infetada em julho, tiveram resultado positivo nos testes ao novo coronavírus realizados à chegada, na terça-feira.