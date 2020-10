DGArtes

O Ministério da Cultura vai reforçar as verbas disponíveis para os três concursos do programa de apoio a projetos da Direção-Geral das Artes (DGArtes) em 1,173 milhões de euros, anunciou hoje o Governo.

Fonte do gabinete da ministra da Cultura disse à agência Lusa que as linhas reforçadas são as de Criação e Edição, de Programação e Desenvolvimento de Públicos e de Internacionalização, sem explicitar como serão distribuídas as novas verbas pelas três áreas que, no total, tinham uma dotação de 2,8 milhões.

As candidaturas aos três programas de apoio a projetos abriram no final de maio e encerraram no dia 02 de julho, tendo a DGArtes estabelecido o final de novembro como prazo para a divulgação dos resultados, apesar de a ministra da Cultura, Graça Fonseca, antes ter apontado o mês de setembro.