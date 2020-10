Covid-19

Taiwan está há 200 dias sem casos de transmissão local de covid-19, sendo um dos poucos territórios a manter a pandemia sob controlo, numa altura em que as infeções aumentam em todo o mundo.

A última vez que a ilha diagnosticou um caso com origem local foi em 12 de abril. Desde então, as únicas infeções registadas provinham de pessoas chegadas do estrangeiro, os chamados casos "importados".

Taiwan impõe uma quarentena de 14 dias para todas as pessoas que chegam ao território.