Migrações

O Ministro da Imigração grego declarou hoje que a Grécia nunca participou em "alegadas" deportações ilegais de migrantes e celebrou a decisão da Comissão Europeia (CE) de convocar uma reunião com o Frontex para investigar acusações a este respeito.

"É claro que a Grécia não participa em supostas deportações. Nós monitorizamos as nossas fronteiras com respeito ao direito internacional e continuamos a resgatar centenas de migrantes todos os meses nas águas do Mediterrâneo", disse Notis Mitarakis, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O ministro grego saudou a decisão da comissária europeia para as Migrações, Ylva Johansson, de convocar uma reunião urgente com o conselho de administração da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) para 10 de novembro.