Actualidade

As autoridades de Cabo Verde têm pendentes 75 processos administrativos de pedidos de adoção internacional de crianças cabo-verdianas, mais de metade apresentados por famílias portuguesas, que continuam por concretizar.

Os dados constam do relatório anual sobre a situação da Justiça, referente ao ano judicial 2019/2020 (01 de agosto a 31 de julho), elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), sendo que neste último ano as autoridades cabo-verdianas receberam dois novos pedidos de adoção, ambos de Portugal, tal como o único caso no ano 2018/2019, que terminou com 78 processos pendentes.

Desse total, de 80 processos administrativos com pedidos de adoção tramitados, cinco foram arquivados no último judicial, sendo três por desistência, todos de Portugal, e dois "na sequência da adoção plena" em virtude dos pedidos provenientes do Brasil e da França, pelo que continuam pendentes 75 pedidos e transitados para o novo ano judicial, que se iniciou em 01 de outubro.