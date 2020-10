Actualidade

O Ministério Público (MP) de Cabo Verde queixa-se do número "exíguo" de magistrados e oficiais de justiça ao serviço face ao volume de processos-crime pendentes, de quase 69 mil, pedindo o seu reforço.

A posição consta das conclusões e recomendações do relatório anual sobre o estado da Justiça (2019/2020) elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que aponta que estavam no ativo, no final do último ano judicial (31 de julho), um total de 62 magistrados do MP, aos quais foram acrescentados dois em setembro, após conclusão de estágio, e 167 oficiais de justiça.

"O número de magistrados e de oficiais de justiça continua exíguo para fazer face ao volume de processos pendentes e tramitados e para preencher os lugares de representação junto dos tribunais superiores e reforçar a representação junto dos tribunais de segunda instância", lê-se no relatório.