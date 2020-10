Actualidade

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas hoje em Nice, no sudeste da França, após serem atacadas com uma faca por um homem que já foi detido pela polícia, de acordo com a agência de notícias AFP.

O ataque ocorreu por volta das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) perto da igreja Notre-Dame, acrescentou a uma fonte policial à AFP.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, anunciou a realização de uma "reunião de crise" numa mensagem publicada na rede social Twitter.