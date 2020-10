Actualidade

O consumo real das famílias 'per capita' teve, no segundo trimestre, o maior recuo desde o início da série na zona euro (-10,7%) e na União Europeia (UE -12,3%), em consequência da pandemia de covid-19, segundo o Eurostat.

De acordo com dados hoje publicados pelo gabinete estatístico europeu, entre abril e junho, o consumo das famílias caiu 10,7% na zona euro e 12,3% na UE, registando em ambas o maior recuo desde o início da série temporal, em 1999.

Na zona euro, a quebra do segundo semestre compara-se com a de 3,3% nos primeiros três meses do ano e com a subida de 0,3% no consumo das famílias por habitante no período homólogo.