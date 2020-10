Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou hoje toda a sua solidariedade para com França e os franceses após o "abominável ataque" desta manhã com uma faca em Nice, enquanto o Parlamento Europeu se mostrou "profundamente chocado".

"Toda a minha solidariedade para com a França e os franceses. Os meus pensamentos vão para as vítimas do abominável ataque de Nice e para os seus entes queridos", reagiu Charles Michel, numa publicação feita na rede social Twitter.

E adiantou: "Toda a Europa está convosco".