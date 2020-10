Actualidade

O fabricante de automóveis francês PSA anunciou hoje que concluiu a venda de 7% das ações da sua filial de componentes Faurecia por 308 milhões de euros.

A venda realizou-se através de uma colocação institucional a nível privado, depois de uma rápida análise da procura, disse a PSA em comunicado, empresa que fabrica as marcas Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall.

A operação estava planeada e fazia parte do acordo de fusão com a FCA (Fiat Chrysler) para criar a Stellantis, que os dois grupos empresariais esperam estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano.