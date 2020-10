Actualidade

O agressor que hoje matou três pessoas e feriu outras com uma faca em Nice, no sudeste de França, foi ferido pela polícia e encontra-se hospitalizado, de acordo com fontes policiais.

As autoridades acreditam que o agressor agiu sozinho e a polícia não está à procura de outros atacantes, disseram dois polícias à agência de notícias AP, sob condição de anonimato.

"Ele (o agressor) gritou 'Allah Akbar! (Deus é grande)' repetidas vezes, mesmo depois de ter sido ferido", disse o autarca de Nice, Christian Estrosi, à televisão BFM, acrescentando que "o significado do seu gesto não deixa dúvidas" de que foi um ataque terrorista.