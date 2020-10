Actualidade

A compra pela produtora de energia renovável Finerge de seis parques solares, em Lisboa, com 17,8 megawatts (MW) de capacidade instalada, à Luxbon Solar, recebeu 'luz verde' da Autoridade da Concorrência (AdC), segundo um aviso publicado.

O Conselho de Administração da AdC, na terça-feira, deliberou adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, considerando que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional.

A produtora de energia renovável tinha notificado no início do mês o regulador da compra do controlo exclusivo da empresa portuguesa Rose-HS1, detida e controlada em exclusivo pela Luxbon Solar e cuja atividade principal é avaliar e desenvolver infraestruturas, serviços, projetos e estudos, designadamente de energias renováveis.