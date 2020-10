Covid-19

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou hoje para "as mentiras e desinformação" que circulam sobre a pandemia de covid-19, considerando irresponsáveis as manifestações contra o uso de máscaras que se multiplicam na Alemanha.

"Mentiras e desinformação, conspiração e ódio não afetam só o debate democrático, mas também a luta contra o vírus", disse a chanceler, no seu discurso no parlamento, um dia depois de ser anunciado o encerramento de restaurantes e locais de lazer a partir de segunda-feira para conter a segunda onda de infeções.

Os deputados do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), a terceira maior força política no Bundestag (câmara baixa do parlamento), manifestaram-se contra as novas medidas anunciadas na quarta-feira, gritando durante o discurso de Angela Merkel.