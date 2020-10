Covid-19

A Rússia registou nas últimas 24 horas 7.717 casos de coronavírus e 366 mortes ligadas à covid-19, novos recordes diários no país desde o início da pandemia, indicaram hoje as autoridades de saúde.

Com este novo máximo diário, a Rússia acumula agora 27.301 mortos devido à doença e 1.581.693 infetados, sendo assim o quarto país do mundo que registou mais casos do novo coronavírus, a seguir aos Estados Unidos, Índia e Brasil.

Dos 366 mortos do último dia, 66 registaram-se em Moscovo, o principal foco infeccioso do país, que contou também 4.904 casos dos 7.717 de quarta-feira.