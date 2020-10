Actualidade

O concurso no âmbito do Programa de Apoio a Projetos - Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa, abriu hoje no valor de 450 mil euros, anunciou a Direção-Geral das Artes (DGArtes), num aviso publicado em Diário da República.

De acordo com o aviso n.º 17579-B/2020, hoje publicado, é aberto o procedimento simplificado para apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos - Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa, naquele valor, fixado por despacho da ministra da Cultura, Graça Fonseca, de 23 de outubro.

Este programa "visa exponenciar a boa execução dos projetos apresentados por entidades nacionais e estimular o número de entidades portuguesas líderes ou parceiras de candidaturas apresentadas ao Programa Europa Criativa, subprograma Cultura", de acordo com a descrição da DGArtes.