A atividade turística não recuperou em setembro, tendo registado 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas, o que corresponde a quedas de 52,2% e 53,4%, respetivamente, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

Segundo a Estimativa rápida da atividade turística em setembro de 2020, do Instituto Nacional de Estatística (INE), "o setor do alojamento turístico deverá ter registado 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas, o que corresponde a variações de -52,2% e -53,4%, respetivamente", depois de em agosto as quedas terem sido de 3,2% e 47,1%, pela mesma ordem.

Estima-se também que as dormidas de residentes tenham diminuído 8,5% (queda de 2,1% em agosto) e que as de não residentes tenham caído 71,9% (queda de 72,0% no mês anterior).