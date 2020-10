Actualidade

O Presidente angolano apelou hoje aos jovens a "não se deixarem manipular" por aqueles que não têm condição de resolver os seus problemas em educação, saúde, habitação e emprego.

João Lourenço discursava, na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, na abertura da IV sessão ordinária do Comité Central, que vai analisar além de questões internas, a situação dos transportes e vias de comunicação, bem como do Plano Integrado dos Municípios, qualquer um deles geradores de emprego.

A observação feita pelo líder do partido que governa o país surge após várias manifestações realizadas nos últimos tempos em Angola, nas quais os jovens têm cobrado a promessa eleitoral da criação de 500 mil postos de trabalho e a degradação social e económica da população.