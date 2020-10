Covid-19

Pelo menos 18 elementos da estrutura do Cova da Piedade estão infetados com o novo coronavírus, dos quais 15 são jogadores do plantel, revelou hoje à Lusa fonte do clube da II Liga portuguesa de futebol.

Outros dois jogadores do grupo às ordens de Toni Pereira tiveram resultado inconclusivo nos testes ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, devendo repeti-los nos próximos dias.

Ambos se encontram em quarentena, por ordem do delgado de saúde, assim como dois outros jogadores que, apesar de terem tido testes negativos, "apresentam sintomas" e vivem com outros companheiros de equipa que estão infetados.