Covid-19

O uso de máscaras faciais passa a ser obrigatório em todos os espaços públicos de Cabo Verde, incluindo a via pública, a partir de 05 de novembro, conforme lei promulgada pelo Presidente cabo-verdiano e publicada hoje.

Segundo a lei, a "utilização obrigatória" de máscara para quem circula ou permanece em todos os espaços públicos do arquipélago entra em vigor "no sétimo dia seguinte ao da sua publicação", que aconteceu hoje, tendo o diploma sido aprovado em 16 de outubro, por unanimidade dos deputados da Assembleia Nacional como forma para conter a transmissão de covid-19, prevendo multas até 135 euros.

A proposta de lei - promulgada pelo Presidente da República em 26 de outubro - foi levada pelo Governo, com caráter de urgência ao parlamento, alargando a obrigatoriedade do uso de máscara facial - que já se aplicava desde maio nos transportes públicos e no interior das empresas - a todos os espaços públicos, incluindo na via pública, independentemente do tipo de atividade.