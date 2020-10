Covid-19

O grupo Volkswagen obteve um lucro líquido atribuível de 1,382 mil milhões de euros nos primeiros nove meses, menos 87% do que no mesmo período de 2019, devido ao impacto da pandemia da covid-19 nas vendas, foi hoje anunciado.

A Volkswagen informou hoje que as vendas desceram para 155,486 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 16,7% do que no ano anterior.

As entregas aos clientes totalizaram 6,5 milhões de unidades (-18,7%) até setembro, depois de se terem mantido estabilizadas no terceiro trimestre.