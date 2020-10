Actualidade

O novo livro de Manuel Alegre, "Quando", é um poema dividido em dez cantos e vai ser publicado no próximo dia 10 de novembro, anunciaram hoje as Publicações D. Quixote.

"'Quando' é um longo poema que não tem interrogação, mas que nos interroga. Que nos lembra a 'Senhora das Tempestades' [que o autor publicou em 1998] mas, aqui, com dez cantos, com os quais Manuel Alegre pretende dar-nos um testemunho", afirma a editora do Grupo LeYa, em mensagem enviada à agência Lusa.

"Um emocionante testemunho de vida, de mundo, de poesia. Nele o leitor é confrontado com a passagem do tempo: o tempo que passou, as vivências; mas também o tempo presente que é um tempo fechado; e ainda as várias pragas que tapam o horizonte, o tempo que há de vir. Aqui, nestas páginas, está a vida de todos nós. Na leitura destas estrofes encontramos referências a Homero, Virgílio, Dante, Camões e Shakespeare, mas também a Bob Dylan e a Mandela, à guerra colonial, a Estaline, ao Maio de 1968, até à América onde se 'twita'", prossegue a mesma fonte.