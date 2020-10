Actualidade

As receitas da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), com mais de 20 casinos no território, caíram 89,6% no terceiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo de 2019, foi hoje anunciado.

As receitas líquidas foram de 841 milhões de dólares de Hong Kong (92,5 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, de acordo com um comunicado da SJM, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, que morreu aos 98 anos em 26 de maio.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo no terceiro trimestre registou uma quebra de 182,3%, ou 782 milhões de dólares de Hong Kong (86 milhões de euros), em relação aos mesmos três meses de 2019.