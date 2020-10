Covid-19

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus na Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Vila Real subiu para 13 e há ainda cinco colaboradores positivos num lar de idosos, revelou hoje a instituição.

O vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, Vítor Santos, disse à Lusa que subiu para oito o número de colaboradores da Unidade de Cuidados Continuados Integrados que fizerem um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Também no Lar da Imaculada Conceição, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, há cinco colaboradores com teste positivos e, de acordo com o vice-provedor, já foram testados os 37 funcionários e vão agora também ser testados os 68 utentes.