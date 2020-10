Covid-19

África registou na última semana mais 12% de novas infeções pelo novo coronavírus e menos 15% de mortes, anunciou hoje o responsável do África CDC, que alertou que o continente deve preparar-se para "uma segunda vaga" da doença.

Segundo o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, na conferência de imprensa semanal da instituição, os 55 países que integram a organização registaram entre os dias 20 e 27 de outubro quase 1.400 mortes (1.393), resultando numa redução da taxa de propagação da doença na ordem dos 15%, e o número de novos contágios foi de 74.595, para um total de 1.715.130, mais 12% do que na semana anterior, representando 3,9% do total mundial.

"Chegou o momento de preparar uma segunda vaga", disse John Nkengasong.