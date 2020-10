França/Ataque

O Governo português manifestou hoje "profunda consternação" pelo ataque em Nice, sudeste de França, reiterando a sua "condenação veemente" da violência e compromisso na luta contra extremismos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma ter sido "com profunda consternação" que o Governo português tomou conhecimento do ataque, em que um homem matou a golpes de arma branca pelo menos três pessoas no interior de uma igreja católica em Nice.

"O Governo português reitera a sua condenação veemente de todas as formas de violência e reitera o seu compromisso com o combate ao extremismo, ao racismo, ao ódio e à intolerância em geral", declara.