Actualidade

O treinador Pepa defendeu hoje que o Paços de Ferreira terá de melhorar a eficácia ofensiva, evitando desconcentrações na construção, para ter sucesso frente a um FC Porto "muito competente", na sexta jornada da I Liga de futebol.

De regresso ao banco de suplentes e às conferências de imprensa, após recuperar de infeção pelo novo coronavírus, o técnico pacense disse ter gostado do que viu na sua ausência, mas insistiu na necessidade de a equipa passar a "ter mais critério no último terço", no jogo de sexta-feira.

"Temos 'pouco golo' para tanto volume ofensivo e teremos de ter muito cuidado na fase de construção, porque o FC Porto identifica bem as referências de pressão. Depois, é desfrutar do jogo, levá-lo para a dimensão que pretendemos e manter o equilíbrio emocional, porque isso dá-nos equilíbrio tático e melhores decisões", disse Pepa.