LE

Os futebolistas Ferro, Gabriel e Chiquinho regressaram hoje aos convocados do Benfica para a receção ao Standard Liège, da segunda jornada do Grupo D da Liga Europa, numa lista sem Samaris e Grimaldo.

Os três jogadores regressam por opção do treinador Jorge Jesus, em especial Gabriel, que tinha sido poupado diante do Belenenses SAD, mas da lista saíram Grimaldo, que se lesionou na segunda-feira, e Samaris, que não está inscrito na UEFA.

No boletim clínico, o Benfica explica que o lateral esquerdo espanhol tem uma "entorse no tornozelo esquerdo", lesão que o fez sair no jogo da quinta jornada com os 'azuis', que a equipa lisboeta venceu por 2-0.